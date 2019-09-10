Деревня Сарыбаш в Азербайджане покоряет сердца местных и зарубежных туристов - ФОТО - ВИДЕО
Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.
В одно из своих последних путешествий Гасанов посетил деревню Сарыбаш в Гахском районе. Сарыбаш расположен на высоте 1800 метров над уровнем моря у подножия южного склона Большого Кавказа, в верховьях реки Курмух по дороге из Илису в Дагестан. Деревня хранит много историй и привлекает туристов красотой месторасположения.
Фотограф несколько раз посещал это место, откуда делился невероятными кадрами. Мы собрали их все, чтобы полностью продемонстрировать великолепие этого уголка нашей страны.
Н. Гасымова
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