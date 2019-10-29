Катар отличается невероятно жарким климатом, а в летний сезон температура даже ночью не опускается ниже 30ºС. Это обстоятельство существенно усложняет жизнь местных жителей, вынуждая искать все новые и новые способы понижения температуры воздуха. Конечно, ни одно жилое помещение в этой стране не обходится без кондиционера, а недавно здесь запустили уличные охладители воздуха. Но насколько это эффективная мера, и к каким последствиям это может привести?

Температурные рекорды каждое лето не только в разы увеличивают счета за электроэнергию, но и сказываются на здоровье граждан Катара. Ведь даже коренные жители пустыни, адаптированные к подобным температурным аномалиям, страдают от продолжительной жары. А рабочие, трудящиеся на стройках или дорожных работах, как правило, приезжают сюда из других азиатских стран, поэтому им приходится еще тяжелее. Для того, чтобы понизить температуру воздуха и сделать жизнь катарцев чуточку более комфортной, в общественных местах, расположенных на открытом воздухе, таких как торговые площадки, уличные кафе и спортивные комплексы, были запущены кондиционеры.

Уличные кондиционеры - это весьма оригинальное решение, хотя жителям многих стран может быть вообще непонятна сама идея того, как можно охладить воздух на улице. Ведь это не замкнутое пространство, а открытая система, которая находится в постоянном контакте с воздухом. Тем не менее власти страны были вынуждены пойти на такие меры, поскольку пребывание на улице стало просто невыносимым. Строго говоря, охлаждение воздуха происходит очень локально, поэтому и является весьма эффективным решением проблемы. Например, на стадионах кондиционеры расположены непосредственно под рядами кресел, а в уличных кафе воздух охлаждается в зоне нахождения столиков. То есть посетители торговых рядов, например, могут на короткое время погрузиться в комфортные условия, прежде чем вновь окажутся на жаре. Но у такого способа улучшения микроклимата уже появились свои противники, главные из которых - экологи.

Специалисты вполне справедливо полагают, что кондиционирование воздуха в общественных местах приведет к большим затратам электроэнергии. А если учесть, что эта электроэнергия образуется при сжигании ископаемого топлива, то получается, что Катар еще больше усугубляет свои температурные проблемы. Энергетика страны основана на сжигании природного газа, который хоть и является более чистым топливом, чем нефть, все же служит источником выбросов парниковых газов. Конечно, в условиях современного мира, когда развитые страны пытаются договориться о снижении выбросов парниковых газов, решение Катара выглядит неразумно, но местный климат не оставляет им выбора.

Надо отметить, что установка кондиционеров в Дохе - это не единственный способ справиться с изнуряющей жарой. Например, одну из центральных улиц столицы было решено покрасить специальной краской, повышающей отражающую способность асфальтового покрытия. А в соседних ОАЭ построили необычное здание, которое, благодаря своей конструкции, существенно экономит затраты на электроэнергию.

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