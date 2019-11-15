По данным Ассоциации венецианских гостиниц, оценивающей ситуацию в секторе после небывалого наводнения , в последние часы отказы от бронирования в гостиницах Венеции достигли 35 процентов, и это число продолжает расти.

При этом представители гостиничного бизнеса утверждают, что жизнь города после высокой воды (Acqua Alta) уже возвращается в нормальное русло, так что отказываться от поездки в Венецию нет больше причин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщалось, критическая ситуация в Венеции сложилась в связи с рекордным за последние полвека уровнем высокой воды, который достиг в среду почти 2 метров, что привело к подтоплению 80 процентов территории города. Вода проникала, в том числе, в крипту базилики Святого Марка IX века.

К настоящему времени власти Венеции города оценивают ущерб от стихии в 1 миллиард евро. На первоначальную стадию ликвидации последствий стихийного бедствия правительство Италии выделило 20 миллионов евро, объявив в городе режим чрезвычайного положения.