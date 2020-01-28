Власти Рима установят защитные барьеры вокруг фонтана Треви

Римский фонтан Треви получит ограждение, которые позволит защитить его от вандалов и хулиганов, заявила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Речь идет об ограждении, похожем на те, что мы установили на многих других фонтанах Рима, от Фонтана черепах на Пьяцца-Маттеи до Фонтана четырех рек на Пьяцца Навона", - написала она в Facebook. Пост Раджи сопроводила фотографией Фонтана черепах, чаша которого окружена фигурной металлической решеткой высотой в полметра.

"Это решение, которое не закроет вид на фонтан Треви и позволит бросать монеты - традиционный ритуал "для любого, кто посещает наш город", - заявила мэр Рима.

По ее словам, ограждения вокруг одного из главных символов Вечного города даст возможность патрулям полиции уделять больше внимания охране порядка на всей прилегающей к фонтану площади, которую c 1 января вместе с другими крупными достопримечательностями освободили от прилавков с сувенирами. Таким образом власти Рима намерены бороться с нелегальными торговцами и обеспечить полноценный вид на самые известные места притяжения туристов.