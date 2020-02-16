Гостиничный эксперт назвал спонтанное бронирование отеля одним из способов сэкономить на проживании. Его советы публикует Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, по словам Пава Клэйр, многие организации предлагают скидки на номера в последний день перед такими праздниками, как День святого Валентина, День матери и Рождество. Поэтому если туристы готовы к спонтанным поездкам, у них больше шансов сэкономить.

Кроме того, специалист посоветовал избегать определенных дней недели, например, пятницы и субботы. "Само собой разумеется, что в эти дни проживание будет дороже всего. Поэтому лучше выбрать отдых посередине недели. Цены будут меньше, а объекты размещения не такими загруженными", - пояснил Клэйр.

Эксперт также порекомендовал оплачивать гостиницу заранее онлайн, несмотря на то, что многие отели предлагают отдать деньги по прибытии. Согласно его наблюдениям, так номер обходится дешевле.

Вдобавок он отметил, что туристам, желающим сэкономить, лучше выбирать проживание с завтраком, поскольку это всегда дешевле, чем отдельная плата за номер и еду в ресторане.