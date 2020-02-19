В 2019 году число лиц, приехавших из Беларуси в Азербайджан, выросло на 14,2 процента в сравнении с 2018 годом, составив 14 841 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В Агентстве сообщили, что на мероприятии "Travel Connections Minsk", проведенном в Минске 18 февраля, 25 белорусским туркомпаниям была представлена туристическая продукция Азербайджана.

В мероприятии особо подчеркивалось наличие прямых рейсов Минск-Баку, применение безвизового режима, отсутствие языкового барьера, что способствует росту числа туристов.