Колодец Тора, Волна, Подкова, Каньон Антилопы и Лестница в небо - нет, это не названия сказочных мест из нового тома "Игры престолов". Это вполне реальные места на территории США, которые стоит увидеть.

Территория Соединенных Штатов Америки богата чудесами природы, потрясающими видами и местами, от которых дух захватывает. Пещерные ледники на Аляске, неописуемой красоты каньоны в Аризоне и широко раскинувшиеся национальные парки в других штатах - это и многое другое ожидает путников и искателей приключений, истосковавшихся по романтике природы и чудесным пейзажам. Ну а пока вы прикидываете, какое из этих мест посетить в следующем году, давайте совершим виртуальное путешествие по самым сюрреалистичным местам Америки.

Менденхолл, пещерный ледник, Аляска

Этот 12-мильный ледник находится в долине Менденхолл, являясь удивительным скопищем невероятно сюрреалистических пещер льда.

Если вы будете двигаться в направлении Западного ледника, то получите шанс увидеть воочию эти причудливые облака льда.

Каньон Антилопы, Аризона

Расположенный в штате Аризона, этот великолепный каньон разделен на две части, которые называют "трещины" и "штопор". Природная красочность и уникальная структура каньона являются настоящей мечтой инстаграмеров.

Ущелье Онеонта, Орегон

Ущелье Онеонта находится у истоков реки Колумбия и знаменито уникальным набором водных и лесных растений. Папоротники и мох придают стенам ущелья сказочный вид, а в теплый летний день туристы могут переходить ручей вброд.

Поля тюльпанов в долине Скагит, штат Вашингтон

Расположенная в штате Вашингтон цветочная долина ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, которые приезжают полюбоваться на тюльпаны, цветущие здесь с первого по тридцатое апреля.

Горные вершины Марун Беллс, штат Колорадо

Этот уединенный район расположен в горах центральной части Колорадо и имеет более 100 километров протяженности. Ближайший город - Аспен. Вся область превышает площадь 181 000 акров.

Национальный парк Драй-Тортугас, штат Флорида

Этот уединенный остров блаженства находится примерно в 70 милях к западу от Ки-Уэст в Мексиканском заливе. Он окружен чистейшими водами, в которых в изобилии водятся представители морской фауны. Добраться до острова можно только на лодке или гидросамолете, поэтому при поездке сюда стоит оставить свой телефон дома, чтобы насладиться уединением и спокойствием девственной природы.

Национальный парк Зайон, штат Юта

Находится недалеко от города Спрингдейл, штат Юта. Это невероятное место площадью 146 000 акров очень популярно среди любителей природы. Характерной особенностью парка является каньон Зайон, который тянется на 15 миль в длину и полмили в глубину.

Парк Уоткинс Глен, штат Нью-Йорк

Мы все знаем, какое прекрасное зрелище представляет собой Ниагарский водопад, но в южной части озера Сенека расположен менее известный водопад под названием Радужный мост. Здесь настолько красиво, что легко можно почувствовать себя настоящим Властелином колец.

Долина Йосемити, Калифорния

Эта знаменитая ледниковая долина покрыта соснами и окружена гранитными скалами, такими как Хаф-Доум и Эль-Капитан. Невероятная красота местных пейзажей сделала долину очень популярной среди туристов и фотографов. Кроме того, в этой калифорнийской долине есть живописные тропы для треккинга.

Большой призматический источник, штат Вайоминг

Этот естественный бассейн, окрашенный всеми цветами радуги, является крупнейшим горячим источником в США и третьим по величине в мире. Он расположен в национальном парке Йеллоустоун, в котором также есть другие достопримечательности - например, Озеро Утренней Славы, гейзер Олд Фейтфул и Гранд Каньон Йеллоустоун.

Лестница Хайку Оаху, Гавайи

Эта "Лестница в небо" представляет собой невероятно крутую тропу, которая технически закрыта для публики, но многие продолжают подниматься по ней, игнорируя табличку "Посторонним вход воспрещен". Но иногда правила можно и нарушить, не правда ли?

Карлсбадские пещеры, Нью-Мексико

В этом национальном парке находятся более 119 известных пещер, сформированных из известняка. Посетители могут спускаться сами естественным путем или прокатиться на лифте на глубину 750 футов под землей.

Уитакер Пойнт, штат Арканзас

В центре США, у реки Буффало, лежат эти невероятно красивые скалы, популярное место для любителей живописных фотографий, запоминающиеся пейзажи, где так романтично сделать предложение руки и сердца, и головокружительные обрывы для потенциальных самоубийц.

Озеро Гамильтон Пул, штат Техас

Расположенный недалеко от города Остин, этот природный бассейн в летнее время является популярным местом для туристов и местных жителей. Гамильтон Пул был создан, когда купол подземной реки рухнул из-за интенсивной эрозии несколько тысяч лет назад.

Подкова, штат Аризона

Названный в честь лошадиной подковы из-за своей формы, этот знаменитый плавный изгиб речного русла расположен в штате Аризона. Отсюда открываются головокружительные виды на реку Колорадо.

Брайс-Каньон, штат Юта

Эта коллекция больших природных амфитеатров славится своими художественными композициями, образованными геологической структурой почвы под воздействием холода и эрозии. Оранжевые, красные и белые скалы представляют собой красивое зрелище и находятся всего примерно в 50 милях от Национального парка Зайон.

Ниагарский водопад, Нью-Йорк

Волна, штат Аризона

Место, расположенное в пустыне Пария Каньон-Вермилен недалеко от границы Аризоны и Юты. Волна, сформированное из песчаника чудо природы, выглядит необыкновенно живописно. Эта знаменитая на весь мир местность известна своими яркими цветами и бездорожьем.

Колодец Тора, штат Орегон

Недалеко от мыса Перпетуя лежит Колодец Тора, морской фонтан, приводимый в движение силой океанского течения. Лучшее время, чтобы увидеть его в действии, - час до отлива или два часа после прилива. Хотя это очень красивое зрелище, не стоит забывать, что тут весьма опасно и посетители должны соблюдать осторожность.