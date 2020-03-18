25 самых удивительных фонтанов со всего мира

Согласно китайской народной мудрости, вода - одна из тех вещей, на которые можно смотреть вечно. Течение воды успокаивает разгулявшиеся мысли, позволяет расслабиться. Смотрите ли вы на бегущий ручей, волны, бушующие в море, или идущий дождь, вода пробуждает в вас состояние безмятежности.

Когда вы видите воду в игривом и хорошо сделанном фонтане, она заставляет вас почувствовать себя бодрым и энергичным, радует и развлекает вас. Только представьте, что вы испытаете рядом с этими 25 самыми прикольными в мире фонтанами, если увидите их своими глазами.

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