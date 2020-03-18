Что никогда нельзя покупать в Duty Free

Считается, что в магазинах беспошлинной торговли Duty Free все товары гораздо дешевле. На самом деле, это действительно не для всего ассортимента. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что не стоит покупать в Duty Free в любых странах.

Косметика и парфюмерия

Если иногда скидки на парфюмерию в магазинах беспошлинной торговли могут быть выгодными, то с косметическими продуктами этого не происходит никогда. Сейчас большинство магазинов регулярно радуют своих покупателей скидками и акциями, поэтому, если вы хотите приобрести уходовую или декоративную косметику, лучше отслеживать цену на них в любимом косметическом магазине. Duty Free хорош только ценами на парфюмерию, да и то только в период распродаж.

Подушки на шею

Эти необычные подушки под шею, о которых многие вспоминают только тогда, когда видят их на прилавках магазинов в аэропорте. Наверняка, у вас валяется такая дома и вы храните ее до следующей поездки в отпуск, но всегда забываете. Дело в том, что в магазинах беспошлинной торговли цены на подобные товары сильно завышены. К тому же, качество этих подушек часто оставляет желать лучшего, а должного комфорта они не придают.

Сувениры

Часто многие туристы уверены, что найдут сувениры для родных и близких в Duty Free. Однако не стоит полагаться на эти магазины: как правило, выбор сувениров с символикой страны очень ограничен и представляет собой магниты и кружки с флагами. Кроме того, цены там значительно выше, чем в небольших магазинах для туристов. Поэтому, если вы все-таки хотите привезти родным или друзьям память о вашей поездке, но забыли купить, лучше взять алкоголь, сладости или другие продукты. Также можно подарить классические сувениры, но купить их уже нужно перед отъездом из отеля.