Греция будет штрафовать туристов на €5 тысяч

Греция будет штрафовать своих граждан и иностранцев, которые вернутся в страну и не будут соблюдать режим карантина, на сумму 5000 евро, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Так, греки и другие граждане, которые вернутся в Грецию после вступления в силу временного ограничения на несущественные поездки сроком на 30 дней, должны будут оставаться дома в течение двух недель или подвергнуться штрафу в размере 5000 евро, согласно мерам, принятым Генеральным секретариатом гражданской защиты и Управлением гражданской авиации Греции.

Путешественникам необходимо будет заполнить анкету с указанием адреса, где они проведут последующие 14 дней, а также контактного номера. Эта информация будет направлена в Информационный центр, созданный Генеральным секретариатом гражданской защиты в Халандреи, где сотрудники будут проводить выборочные телефонные проверки для определения того, соблюдаются путешественники карантина или нет. Детали плана все еще прорабатываются.