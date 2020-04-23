Туризм в Испании не возобновится до конца года

Министр труда Испании Иоланда Диас заявила, что план поэтапного возобновления экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли раньше конца текущего года, потерявшим работу сотрудникам будут помогать, а иностранцев на пляжах иберийского королевства этим летам не ждут.

Парламент тем временем вновь продлил карантин, но в его чуть облегченной форме, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Испанский премьер Педро Санчес, обращаясь к законодателям, подчеркнул: "С воскресенья, 26-го апреля, дети, не достигшие 14 лет, могут выходить на улицу в сопровождении взрослых.

Все меры изоляции будут сняты только тогда, когда будет сочтено, что риск возвращения эпидемии полностью сведен на нет, второй волны заражения мы можем просто не выдержать, проходить вновь через столь болезненный опыт, через который мы уже прошли, мы не будем".

Со своей стороны ВОЗ заявляет, что коронавирусная инфекция пришла, чтобы остаться, и что это обстоятельство придется принимать в расчет всем без исключения.

"Мы не подвергаем сомнению тот факт, что карантинные меры привели к снижению скорости распространения эпидемии и в ряде стран позволили взять ее под контроль, но ситуация по-прежнему остается опасной и тяжелой", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.