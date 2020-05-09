Объяснена польза перерыва в путешествиях по миру из-за коронавируса

Вынужденный перерыв в путешествиях по миру, возникший из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, может принести пользу индустрии туризма. Таким мнением поделилась основательница консалтинговой компании Conscious Travel Анна Поллок, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, сложившиеся обстоятельства помогут переосмыслить сферу путешествий и сделать ее "более здоровой" - в частности, уделять больше внимание не объемам туристического потока, а тем местам, куда он направлен.

"Настоящую ценность привносит тот, кто заботится не только о комфорте клиента, но и о благополучии местности, в которой он находится", - объяснила Поллок, подчеркнув, что туристические объекты не должны становиться "жертвой собственной популярности".

Собеседница радиостанции также добавила, что пандемия коронавируса вызвала крупнейший кризис из всех, с которыми когда-либо сталкивалась туристическая индустрия, и в настоящее время невозможно предсказать, какие экономические последствия он за собой повлечет.