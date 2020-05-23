Испания разрешит въезд в страну туристов с июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Ранее сообщалось, что власти Испании разрешили Мадриду и Барселоне смягчить карантинные меры и перейти на первый уровень так называемой "деэскалации", на которой находилась уже большая часть территории страны.

Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Каждую неделю министерство здравоохранения рассматривает возможность перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой "деэскалации", исходя из эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб к ухудшению обстановки.

Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.