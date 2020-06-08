Оценен риск заражения коронавирусом в самолете

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев оценил риск заразиться респираторными инфекциями в самолете. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хорошо, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями", - рассказал Ларичев.

Он также отметил, что ранее данные рекомендации ВОЗ, согласно которым из-за коронавируса маски нужно было носить только зараженным, были неверны. По его мнению, рекомендации Роспотребнадзора, которые предписывали "всегда маски навесить всем", оказались более правильными. "От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет", - резюмировал эпидемиолог.