Названа дата начала полноценного курортного сезона в России

Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля. Об этом во вторник, 9 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, первый месяц лета уйдет на "мягкий старт" перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры. "Мы делаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране", - добавила представительница ведомства.

При этом, заметила Догузова, в целом ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом регионе. Кроме того, необходимо, чтобы туристы соблюдали все надлежащие меры безопасности.

8 июня аналогичную дату назвал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Он отметил, что весь июнь уйдет на подготовку туристических объектов к приему гостей, а с июля можно будет запустить межрегиональные поездки.

"Безопасный и контролируемый" запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.