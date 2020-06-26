Туристам предлагают отдохнуть в Италии бесплатно

Туристы смогут отдохнуть в итальянском регионе Молизе, который находится в двух часах езды от Рима, совершенно бесплатно. Отдыхающим предлагается недельное проживание в пустующих домах и виллах с несколькими спальнями, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Местные власти Молизе запустили акцию Regalati il Molise (Подарите себе Молизе). В рамках инициативы туристам предлагается 40 бесплатных путевок, по которым можно будет отдохнуть с 4 июля по 3 октября.

Чтобы попасть в число счастливчиков, следует заполнить специальную заявку на итальянском языке и обязательно указать, почему вы хотите провести отпуск в Молизе.

"Это красивые, но безлюдные деревни, в которых нет туристического жилья. Потому мы подумали: как можно поощрить людей приезжать сюда в трудные времена, когда туризм находится на рекордно низком уровне", - рассказал местный житель Энцо Луонго.

Он добавил, что в округе проживает всего 305 тысяч жителей, а многие люди переехали в другие районы "побогаче" и их дома стоят пустыми.