Турция потребовала от авиаперевозчиков ввести ограничения для туристов
Турция потребовала от авиаперевозчиков ввести ограничения для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, направляющиеся в Турцию пассажиры могут взять с собой в салон самолета лишь женскую сумочку, мужской портфель, чехол для ноутбука, чехол с музыкальным инструментом, сувениры, купленные в аэропорту. Другие принадлежности необходимо сдавать в багаж.
Кроме того, ряд авиаперевозчиков отменил питание во время перелета. Пассажирам будут предлагать только воду в бутылках. Соответствующие правила, введенные по требованию турецких властей, направлены на уменьшение контактов с бортпроводниками.
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