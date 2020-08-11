Турция потребовала от авиаперевозчиков ввести ограничения для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, направляющиеся в Турцию пассажиры могут взять с собой в салон самолета лишь женскую сумочку, мужской портфель, чехол для ноутбука, чехол с музыкальным инструментом, сувениры, купленные в аэропорту. Другие принадлежности необходимо сдавать в багаж.

Кроме того, ряд авиаперевозчиков отменил питание во время перелета. Пассажирам будут предлагать только воду в бутылках. Соответствующие правила, введенные по требованию турецких властей, направлены на уменьшение контактов с бортпроводниками.