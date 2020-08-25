https://news.day.az/tourism/1265132.html На популярном российском курорте начался вывоз туристов - ВИДЕО
На популярном российском курорте начался вывоз туристов - ВИДЕО
В Анапе, признанной одним из самых популярных российских курортов, ввели режим чрезвычайного положения из-за пожаров, вспыхнувших на территории государственного заповедника Утриш.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального образования, передает Day.Az.
Так, по информации источника, власти начали вывоз туристов из региона с помощью плавсредств в связи с распространением огня. Кроме того, на местности дежурят машины скорой помощи, однако о пострадавших и жертвах не сообщалось. Как отмечают в МЧС, площадь активного горения составляет около 30 гектаров.
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