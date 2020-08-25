На популярном российском курорте начался вывоз туристов

В Анапе, признанной одним из самых популярных российских курортов, ввели режим чрезвычайного положения из-за пожаров, вспыхнувших на территории государственного заповедника Утриш.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального образования, передает Day.Az.

Так, по информации источника, власти начали вывоз туристов из региона с помощью плавсредств в связи с распространением огня. Кроме того, на местности дежурят машины скорой помощи, однако о пострадавших и жертвах не сообщалось. Как отмечают в МЧС, площадь активного горения составляет около 30 гектаров.