Гонконг стал самым дорогим городом для иностранцев

Гонконг возглавил список самых дорогих городов планеты для иностранных специалистов - так называемых экспатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежегодном докладе, представленном консалтинговым агентством ECA International.

"Гонконг - самое дорогое место в мире для проживания иностранных работников, несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19", - отметил во вторник директор азиатского подразделения в ECA International Ли Куэйн. Главной причиной этого называются чрезвычайно высокие цены на жилье в этом мегаполисе.