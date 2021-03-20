Возобновляются рейсы по маршруту Минск-Баку

С 20 марта авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Belavia, рейсы будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам с вылетом из Минска в 23:00 и прибытием в Баку в 3:20. Время вылета и прилета указано местное.

"С 4 декабря авиакомпания осуществляет рейсы по маршруту Баку-Минск. С возобновлением рейсов из Минска в Баку для пассажиров будут доступны полеты по обоим направлениям.

Перед покупкой авиабилета, пожалуйста, уточняйте у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения", - говорится в сообщении "Белавиа".