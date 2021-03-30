https://news.day.az/tourism/1329387.html Извержение вулкана привлекло рекордное число туристов - ВИДЕО
Извержение вулкана привлекло рекордное число туристов - ВИДЕО
Посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии успело рекордное число туристов. В целом у подножия вулкана побывали уже тысячи людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, спасательные службы установили специальную инфраструктуру, чтобы обезопасить доступ к этому месту.
Извержение вулкана началось 19 марта, по оценкам ученых, он спал почти шесть тысяч лет. В воскресенье обрушились западные части обоих пепловых конусов вулкана, в результате чего обнажились внутренние потоки лавы.
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