Крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс открыли в Туркестане

В казахстанском городе Туркестане состоялась церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ".

Инвестиционный проект реализован компанией Turkestan Tourism City, строительство комплекса началось в декабре 2019 г. Объект расположен на площади 20 га в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан" напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссеви. Здесь создано свыше 4 тыс. постоянных рабочих мест.

Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. При этом все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде "Парад лодок". "Керуен-сарай" не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссеви центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.