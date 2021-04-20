https://news.day.az/tourism/1335637.html Экскурсия по пещере, чей возраст насчитывает 160 млн лет - ВИДЕО
Экскурсия по пещере, чей возраст насчитывает 160 млн лет - ВИДЕО
В испанской провинции Риоха можно погулять по пещере, сформировавшейся 160 млн лет назад. Она расположена в горном массиве муниципалитета Ортигоса-де-Камерос.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пещера была открыта в 1962 году.
Посетителей ждут сталактиты и сталагмиты причудливых форм и необычных цветов, которые образовались в результате взаимодействия воды, известняка и минералов. Возраст некоторых сталактитов - 100 тысяч лет. Сталактиты прибавляют в росте по одному сантиметру в 30 лет.
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