Великолепный Джидыр Дюзю в объективе Орхана Асланова

Фотограф-путешественник Орхан Асланов на своей странице в Instagram поделился видеороликом Джидыр Дюзю из Шуши, который никого не оставит равнодушным, передает Day.Az.

По словам фотографа, невозможно передать то, насколько мы счастливы, наконец, оказаться здесь.

"Вдохнуть воздух родных земель, прикоснуться к тому, о чем совсем недавно мы только мечтали. Сделать для вас эти кадры, которых мы так долго ждали.

Сегодня мы в самом сердце Шуши, на легендарном фестивале "Харыбюльбюль", кадрами которого мы порадуем вас чуть позже. Это праздник души, свободы, силы и мужества.

Невероятная честь делиться этим видео с вами.

Наслаждайтесь долгожданными кадрами, друзья!", - говорится в публикации