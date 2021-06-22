https://news.day.az/tourism/1354885.html В Турцию прибыли первые российские туристы после возобновления полетов
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, рейсы в первый день возобновления авиасообщения с Турцией заявлены из 17 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону.
В Турцию прибыли первые российские туристы после возобновления полетов
Первый самолет из России после отмены ограничений на полеты в Турцию прибыл в Анталью, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Мы приняли сегодня утром первый самолет из РФ после возобновления полетов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нем прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России", - сообщили РИА Новости в аэропорту.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, рейсы в первый день возобновления авиасообщения с Турцией заявлены из 17 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре