Мальта отказалась от плана запретить въезд в страну для непривитых

Власти Мальты отменили планы по запрету въезда в страну не прошедшим вакцинацию против коронавируса COVID-19 путешественникам. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает Times of Malta.

"Лица, которые прибывают на Мальту из стран ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Израиля, Канады, Китая, Монако, Новой Зеландии, Сан-Марино и Сингапура без сертификата о вакцинации, должны будут пройти обязательную самоизоляцию", - говорится в официальном сообщении правительства, опубликованном в прессе во вторник.

Ранее власти Мальты запретили въезд в страну тем, кто еще не вакцинирован против коронавируса COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране.

"Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки: мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза", - заявил министр здравоохранения Мальты Крис Фёрн.

С 3 по 9 июля на Мальте было выявлено 218 новых случаев заражения COVID-19, в то время как за предыдущие семь дней (с 26 июня по 2 июля) их было зарегистрировано 30.

С начала пандемии коронавируса на Мальте зафиксировано почти 31,2 тыс. случаев заражения COVID-19. От последствий заражения инфекцией скончались 420 человек, более 30 тыс. переболели и вылечились.