Едем в Азербайджан за здоровьем!

Азербайджан - страна, история которой неразрывно связана с оздоровлением, и в этой стране есть уникальные процедуры - от лечения нефтью до бальнеологических процедур и спелеотерапии, показаны для облегчения постковидных состояний.

Кроме того, Азербайджан предлагает насладиться СПА мирового класса и посетить традиционные хамамы. Оздоровление и история государства неразрывно связаны. Нафталан. Город, который известен лечебной нефтью. На курортах Нафталана нефть для лечения опорно-двигательного аппарата, нервной и кровеносной систем используют уже очень давно и вылечивают ей до 70 заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на 100dorog.ru.

Согласно легенде, целебные свойства нафталановой нефти были впервые обнаружены торговцем, который следовал по шелковому пути и оставил своего болезненного верблюда умирать в нефтяной луже, а на обратном пути нашел его полностью здоровым. Лечение обычно предполагает ежедневное принятие нефтяных ванн в одном из многочисленных оздоровительных центров Нафталана.

Лечению предшествует обязательный медосмотр, и помимо нефтяных ванн терапия может также включать бальнеотерапию, бромные ванны, массажи, физио- и парафинотерапию. Спелеотерапию можно попробовать на многих лечебных курортах Азербайджана, однако самые незабываемые ощущения подарит Дуздаг ("Соляная гора"), расположенный в 12 км от города Нахчыван. Это бывший соляной рудник, подземные туннели которого переоборудованы в центр спелеотерапии, известный профессиональной командой врачей и физиотерапевтов. Под горой находится около 130 миллионов чистой природной соли, которой успешно лечат заболевания органов дыхательной системы. Те, кто хочет пополнить копилку бесценных впечатлений, может провести ночь в тишине соляной комнаты в одной из подземных пещер центра.

Комната для ночевки в соляной пещере и горячие источники Лянкярана, расположенного между Каспийским морем и Талышскими горами. Целебные свойства их воды местные жители использовали веками.

Источники соседствуют с удивительными по красоте субтропическими пейзажами, любителям природы нужно ехать именно сюда. В этом субтропическом уголке Азербайджана принимают ванны с горячей, насыщенной минералами водой, оказывающей успокаивающий эффект.

Город Габала, названный "азербайджанской Швейцарией", расположен на берегу озера Нохур в окружении сосновых лесов. Здесь, на основе городских горячих источников "Енгиджа" и "Гамарван" проводятся бальнеологические процедуры в лечебных и оздоровительных санаториях. Зимой на склонах кавказских гор здесь можно покататься на лыжах и сноуборде, а летом заняться экстремальным туризмом. Здесь же находится село Нидж, где живут удины - христиане и прямые потомки одного из племен, живших в Кавказской Албании. Это древнее государство, существовавшее на территории современного Азербайджана.

Оздоровительные центры можно найти и в самом сердце Баку: путешественники могут посетить различные спа-центры в роскошных отелях и, конечно, традиционные азербайджанские хамамы. Сохранилось несколько старинных хамамов, которые работают по сей день: "Ахунд", "Тезебей" и "Ага Микаил". Последний был построен в XVIII веке торговцем из Шамахы в Старом городе и является старейшей действующей баней в Баку, которая и сегодня обладает истинно восточным колоритом.

Россияне могут беспрепятственно въехать и путешествовать по территории Азербайджана, предоставив два документа: сертификат о полной вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном коронавирусе, а также ПЦР-тест, пройденный в течение 72 часов до прибытия в страну.