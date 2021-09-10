Россия снимает с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Беларусью

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью с 21 сентября. Таким образом, воздушное сообщение, временно ограниченное из-за распространения коронавируса, будет в полном объеме восстановлено. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Беларусью. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Беларусью. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме", - сообщили в секретариате.