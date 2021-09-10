Еще одна азиатская страна откроет границы для вакцинированных туристов

Еще одна страна станет доступной для путешествий - власти Камбоджи заявили, что в ноябре планируют открыть границы для полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что привитым против COVID-19 путешественникам не нужно будет проходить обязательный 14-дневный карантин по прибытии в азиатскую страну. От туристов потребуется только иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, и пройти еще один тест по прилете в аэропорт Пномпеня.

Список одобренных препаратов пока не уточняется.