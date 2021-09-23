США открывается для иностранных туристов

С ноября США планируют открыться для въездных туристов. Ориентировочно, въезд в страну будет разрешен полностью вакцинированным туристам, которые прибудут воздушным путём, сухопутные границы при этом останутся закрытыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Eturbonews, координатор по противодействию пандемии Белого дома Джефф Зиентс объявил, что Соединенные Штаты снимут ограничения на поездки для иностранцев, которые полностью вакцинированы от вируса COVID-19 с ноября 2021 года. При этом по словам Зиенца, изменения коснутся только авиаперелетов и не повлияют на ограничения на сухопутной границе.

"Палата США рада, что администрация Байдена планирует отменить текущие ограничения на международные поездки, связанные с COVID, в ноябре. Разрешение вакцинированным иностранным гражданам свободно въезжать в Соединенные Штаты будет способствовать устойчивому восстановлению американской экономики", - прокомментировал исполнительный вице-президент и глава отдела международных отношений Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

Одобрение выразил также и президент и главный исполнительный директор Туристической ассоциации США Роджер Доу. Он также уверен, что открытие для вакцинированных туристов "поможет оживить американскую экономику и защитить здоровье населения": "Это важный поворотный момент в борьбе с вирусом, который ускорит восстановление миллионов рабочих мест, связанных с путешествиями, которые были потеряны из-за ограничений на поездки за границу", - добавил он.