https://news.day.az/tourism/1416634.html Туристам предложили покататься на лыжах в Египте
Туристам предложили покататься на лыжах в Египте
Глава городского совета Порт-Фуада Мохамед Амер (Mohamed Amer) предложил иностранным туристам покататься на лыжах в Соляных горах. О новом виде отдыха в Египте пишет издание Egypt Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, Соляные горы являются новым направлением для туризма страны. "Их называют айсбергами Египта, и посетители стремятся кататься на них, а фотографы делают снимки отдыхающих", - рассказал он.
Амер отметил необходимость продвижения и популяризации достопримечательности среди местного населения и путешественников. Он считает, что при приложении некоторых усилий курорт может "конкурировать с ледяными горами в Европе".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре