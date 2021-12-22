В популярной пляжной стране туристов защитят с помощью женщин

Правительство Гоа организовало специальные Силы Розовой Полиции, которые будут заниматься преимущественно вопросами защиты женщин и детей, а также туристов. Об этом сообщает Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, власти штата популярной пляжной страны решили создать специально обученные элитные отряды полицейских, состоящие только из женщин, чтобы с их помощью предотвращать преступления и оказывать круглосуточную поддержку и защиту представительницам женского пола, детям и туристам.

Розовая Полиция будет действовать в 11 участках штата, позднее сотрудники нового подразделения расширят свое присутствие по всему Гоа. "Они пройдут профессиональную подготовку и будут дежурить круглосуточно. Силы будут работать не над раскрытием преступлений, а над их предотвращением", - заявил премьер министр Гоа Прамод Савант.

Отмечалось, что ранее правительство подверглось критике за серию насильственных преступлений против туристов, в том числе и в отношении женщин. При этом властей штата также обвиняли в систематическом пренебрежении ситуации с правопорядком.