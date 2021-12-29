В России захотели создать аналог Booking.com

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко допустил, что в будущем в России появится отечественный аналог международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чернышенко подчеркнул, что Россия захотела создать новую туристическую инфраструктуру и вывести внутренний туризм на новый уровень. Предполагается, что в стране появятся "сотни новых гостиниц и туристических комплексов" для отдыха в любое время года. Поэтому политик допустил создание в России аналога сайта Booking.com.

"При этом, напомню, одна из национальных целей, поставленных президентом, - это цифровая трансформация. И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему", - отметил Чернышенко.

Российский вице-премьер подчеркнул, что в стране есть возможности для создания аналога Booking.com есть. Он назвал эту систему удобной для многих россиян, поскольку в "ней собраны множество гостиниц и отелей, которые можно сравнить между собой, отсортировывать по цене и категории звездности, узнавать в режиме онлайн о наличии свободных номеров на необходимые даты".

"Это значительно экономит время и средства туристов", - заключил он.