Кипр начал принимать туристов по новым правилам

Отправляющихся на солнечный Кипр туристов ждут ужесточенные правила въезда: отныне вакцинированные россияне и путешественники из остальных "зеленых" стран обязаны по прибытии предъявить "свежий" отрицательный ПЦР-тест. Новые условия вступили в силу во вторник, 4 января. Об этом сообщило правительство республики, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По данным властей Кипра, решение будет применяться ко всем путешественникам в возрасте старше 12 лет, независимо от страны их происхождения, и будет действовать с 4 по 15 января - в пиковый период для зимнего туризма. Срок действия медицинского документа составляет ровно 48 часов.

Данное решение было принято в ответ на быстрое распространение омикрон-штамма, который уже успел запугать многие европейские страны. С начала вспышки COVID-19 в общей сложности 154.926 человек дали положительный результат на коронавирус на Кипре, за тот же период 630 человек погибли из-за ковида - такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте. Тот же источник показал, что на Кипре зарегистрировано более 8.100 случаев заражения COVID-19 и 7 смертей за последние 7 дней.

В связи с этим ранее министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас подчеркнул, что "эпидемиологические показатели стремительно ухудшились... с возможностью увеличения числа госпитализаций пациентов", указывая на то, что власти страны ужесточат правила въезда, чтобы сохранить эпидемиологическую ситуацию под контролем.

Действующие правила, введенные правительством Кипра, означают, что туристы, прибывающие на курорты Кипра из зеленого списка территорий, также обязаны при въезде в курортную страну предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.