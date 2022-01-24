Сколько азербайджанцев посетило Украину?

В 2021 году Украину посетило 48 тысяч туристов из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма Украины.

По данным агентства, в прошлом году Украину посетило более 4,2 млн туристов, что на 26,3% больше, чем в 2020 году.

За отчетный период Украину посетили 1,05 млн человек из Молдовы, 519 тыс человек из России и 311 тыс человек из Польши.

При этом в прошлом году зарубежные страны посетили 14,7 млн ​​граждан Украины. За этот период в Польшу уехало 4,49 млн украинцев, в Турцию - 2,05 млн, в Венгрию - 1,72 млн.