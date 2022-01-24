https://news.day.az/tourism/1429429.html Сколько азербайджанцев посетило Украину?
Сколько азербайджанцев посетило Украину?
В 2021 году Украину посетило 48 тысяч туристов из Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма Украины.
По данным агентства, в прошлом году Украину посетило более 4,2 млн туристов, что на 26,3% больше, чем в 2020 году.
За отчетный период Украину посетили 1,05 млн человек из Молдовы, 519 тыс человек из России и 311 тыс человек из Польши.
При этом в прошлом году зарубежные страны посетили 14,7 млн граждан Украины. За этот период в Польшу уехало 4,49 млн украинцев, в Турцию - 2,05 млн, в Венгрию - 1,72 млн.
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