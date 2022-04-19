Иранская авиакомпания открывает авиарейсы по маршруту Тегеран-Баку

Авиакомпания "Homa" приступает к осуществлению авиарейсов по маршруту Тегеран-Баку.

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт компании сообщает, что начиная с 25 апреля, полеты будут осуществляться по понедельникам. Самолеты "Airbus A319", вылетающие в 13:00 по местному времени с Международного аэропорта имени Имама Хомейни Тегерана, приземлятся в 13:55 в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Авиалайнер возвратится в 14:55 по бакинскому времени, передает Day.Az.

Компания планирует в летние месяцы увеличить число авиарейсов.