Доходы Турции от сферы туризма значительно выросли

В январе-марте 2022 года Турцию посетило 6 311 453 туриста. Из них 4 902 624 - иностранные граждане, а 1 408 829 - граждане Турции, проживающие за рубежом, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве отметили, что сектор туризма Турции стремительно восстанавливается после спада первых лет пандемии коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, ​​​​​​​доходы от сферы туризма в I квартале года достигли 5 млрд 454 млн 488 тыс. долларов.

Иностранные граждане в первые три месяца года тратили в Турции в среднем 841 доллар на человека, тогда как местные туристы расходовали на отдых по 849 долларов.

Число иностранных граждан, посетивших Турцию в январе-марте 2022 года, превысило аналогичный период прошлого года на 151,02 процента.

По росту турпотока в Турцию лидируют Иран (рост на 228,43 процента по сравнению с I кварталом 2021 г.), Германия (рост на 219,66 процента) и Болгария (рост на 272,44 процента). В ТОП-5 также Россия и Ирак.