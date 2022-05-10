Туризм Таиланда начал опасаться нового локдауна

Туристический сектор Таиланда, несмотря на все снятия и ограничения, без особого оптимизма смотрит в будущее. Среди основных опасений первое место по-прежнему занимает ковид - вернее, "риск появления новых его вариантов, и главное то, как на это может отреагировать правительство". А тайское правительство все последние 2 года реагировало самым незамысловатым образом - просто вводила жесткие локдауны. То есть, бизнес боится, что теперешний свободный доступ в Таиланд ненадолго, и очередной локдаун могут объявить в любой момент, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Пока в Таиланде следуют обнадёживающим курсом дальнейших послаблений - снимаются различные схемы въезда, не нужен ПЦР-тест. Но уверенности у бизнеса так и не возникло. "Нам нужен чёткий план от правительства, чтобы гарантировать, что ошибки последних 2 лет не повторятся. Бесконечные изменения и развороты ковидной политики заставляли туроператоров бороться за то, чтобы остаться на плаву, а нерешительные схемы повторного открытия так и не оправдали себя", - заявляют они тайским СМИ.

Напомним, Таиланд для туристов вновь открылся пилотной программой "песочница" на Пхукете, которая была запущена в июле 2021 года, далее в ноябре была запущена схема Test & Go, позволяющая путешествовать в другие районы Таиланда.

При этом, как заявили эксперты из Ассоциации турагентов Таиланда, с момента запуска схемы Test & Go "оживление туризма шло то вверх, то вниз". Недавняя отмена ПЦР-теста на въезде по их оценкам оказалась положительным шагом, но для устойчивого восстановления туризма Таиланд должен сохранять последовательность своих требований к въезду, уделяя особое внимание удобству путешественников, а также предоставляя комплексный план медицинского обслуживания, который защитит местных жителей от риска новых вариантов. У бизнеса есть серьёзные опасения, что в случае появления нового варианта есть риски возвращения к строгому пограничному контролю - а туристический сектор не выдержит таких мер.

При этом оптимистичный прогноз правительства о 10 миллионах иностранных гостей в этом году эксперты туррынка реальным не считают. Как заявила Мариса Сукосол Нунбхакди, президент Ассоциации отелей Таиланда, текущие ограничения на поездки в Китае делают это невозможным. "В этом году мы не сможем получить 10 миллионов иностранных гостей без китайского рынка. Хотя этот месяц может выглядеть более многообещающе, чем предыдущие месяцы, в лучшем случае в последнем квартале года будет всего 1 миллион посетителей в месяц", - заявила она.

Также эксперт напомнила, что пока большинство отелей остаются закрытыми, поскольку текущий доход может не покрывать эксплуатационные расходы, а заработок всё еще невелик из-за слабого спроса. "Хотя в этом году мы должны получить лучший результат, чем в предыдущие два года пандемии, практический прогноз по прибытиям туристов - не больше 6-8 миллионов", - добавила эксперт.