https://news.day.az/tourism/1462687.html Марокко смягчило правила въезда в страну
Марокко смягчило правила въезда в страну
Правительство Марокко приняло решение отменить требование о предъявлении результата ПЦР-теста для въезда на территорию страны. Об этом говорится в обнародованном во вторник вечером коммюнике кабинета министров королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Данное решение властей принято "на основании правовых норм, касающихся управления режимом чрезвычайного санитарного положения, с учетом улучшения эпидемической ситуации в Марокко", отмечается в коммюнике.
Для въезда в Марокко до сих пор требовалось предъявить по прибытии отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 48 часов до посадки в самолет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре