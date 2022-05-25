Таиланд смягчит правила въезда

Тайский Центр по управлению ситуацией с COVID-19 (CCSA) смягчит правила въезда в королевство для иностранных путешественников с 1 июня 2022 года. Об этом сообщает портал Buying Business Travel Russia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно измененным протоколам, туристы по-прежнему обязаны заранее подать заявление на получение разрешения на въезд, однако теперь для этого достаточно предоставить паспортные данные, сертификат о вакцинации и медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения коронавирусом на сумму не менее 10 тысяч долларов.

После внесения всех необходимых документов система автоматически выдаст заявителям QR-код Thailand Pass. При этом непривитые или неполностью вакцинированные путешественники, которые заранее загрузили в систему отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены, сделанного в течение 72 часов до прибытия, освобождаются от прохождения дополнительных процедур в аэропорту Таиланда.