Кипр смягчает въезд на остров
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С 1 июня Кипр отменяет обязательные ПЦР-проверки на коронавирус при въезде на остров. Также туристам не потребуется предъявлять сертификаты о вакцинации против COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правительство Кипра приняло решение упразднить коронавирусный контроль в аэропортах и морских портах страны.

Как пишет газета Cyprus Mail, смягчение требований вызвано улучшением эпидемической ситуации.