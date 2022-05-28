https://news.day.az/tourism/1465918.html Кипр смягчает въезд на остров
Кипр смягчает въезд на остров
С 1 июня Кипр отменяет обязательные ПЦР-проверки на коронавирус при въезде на остров. Также туристам не потребуется предъявлять сертификаты о вакцинации против COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Правительство Кипра приняло решение упразднить коронавирусный контроль в аэропортах и морских портах страны.
Как пишет газета Cyprus Mail, смягчение требований вызвано улучшением эпидемической ситуации.
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