Авиакомпания Ryanair ввела языковой тест для пассажиров из ЮАР

На Ryanair обрушился шквал критики в соцсетях, обвинений в дискриминации и расизме. Пользователи публикуют гневные комментарии в связи с тем, что ирландская авиакомпания проводит тесты на общие знания о культуре, истории ЮАР и языка африкаанс для граждан этой страны, вылетающих в Великобританию, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Руководство крупнейшего в Европе лоукостера подтвердило, что это его инициатива, а не британских властей. Причина, как заявили в Ryanair - большое количество поддельных документов. Отныне каждый обладатель южноафриканского паспорта перед вылетом обязан заполнить соответствующий опросник. Если пассажир не выполнил тест, то на рейс его не пустят, а вернут деньги за билет.

Возмущённые клиенты Ryanair подчёркивают, что африкаанс - лишь третий по распространённости язык в стране. В Южно-Африканской Республике на нём говорит преимущественно белое население.