Сколько туристов посетили Азербайджан?

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), в январе-мае 2022 года Азербайджан посетили 468,1 тысяч туристов и лиц без гражданства из 157 стран, что в 2,2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что 24,8% приехавших были гражданами Турции, 24,7% - России, 13,8% - Ирана, 5,6% - Грузии, 3,7% - Саудовской Аравии, 2,8% - ОАЭ, 2,7% - Украины, по 2,4% - Индии и Пакистана, 1,7% - Казахстана, 1,3% - Кувейта, 1,2% - Великобритании, 12,9% - гражданами других стран.

В сравнении с вышеуказанным периодом 2021 года общее число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, выросло в 2,4 раза, составив 530,2 тыс человек.