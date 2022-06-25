Сколько можно сэкономить при раннем бронировании путешествия?

Большинство путешественников начинают планировать свое путешествие заблаговременно, за 3-6 месяцев до планируемой даты отправки. В основном это относится к тем, которые имеют более-менее стабильный режим работы и знают заранее, когда смогут выйти в отпуск.

Итак, с чего начать планировать? Скажем, с классического пакета "Все включено". Пакеты "all inclusive" включают авиаперелет, отель, трансфер, питание и туристическую страховку. И уже в начале каждого года, в январе-феврале, начинается предварительное бронирование турецких курортов. Обычно стоимость турпакета при раннем бронировании до 50% ниже, чем, скажем, за месяц до начала сезона. Конечно, это означает хорошие скидки на отели премиум-класса и высокого класса. Например, если вы бронируете отель на двоих летом за 8000 манатов на 7 ночей, зимой можно получить скидку до 4000 манатов.

Но тем, кто не воспользуется этой скидкой, не стоит расстраиваться, ведь есть еще "горящие" турпакеты, правда, придется дождаться в неведении самого пика сезона. Эти пакеты обычно предлагаются по более низкой цене в определенные даты, незадолго до даты поездки. Это хорошая возможность для тех, кто работает по свободному графику и в любое время может выехать за границу. Эти типы пакетов обычно продаются туристическими компаниями. Причиной такой скидки является наличие свободного номера в гостинице на эту дату. Потому что туроператоры скупают номера в отелях с начала сезона и стараются заполнить все номера.

Иногда это дешевле, чем даже себестоимость тура. Например, в прайс-листе, присланном агенту в начале сезона, номер со $100 за ночь может упасть до $60-70 в "горячем" предложении.

В индивидуально подготовленном плане путешествия же несколько иные правила.

Билеты, как правило, дешевле, если покупать их заранее. Тем более, если дата вашего рейса приходится на лето. Позвольте дать вам хороший совет: билеты не во все дни месяца стоят одинаково. Например, если ваш отпуск в августе, вы можете на специальных сайтах оформленные в виде календаря на август и ​​выбрать подходящий день. Например, билет в тот же пункт назначения за 120 долларов в одну дату может стоить 300 долларов - на другую. К таким типам сайтов относятся сайты поиска билетов, такие как www.skyscannet.net и www.kiwi.com.

Что касается отелей, то здесь вопрос немного в другом. Крупные отели имеют специальные тарифы на сезонные и несезонные, еженедельные и выходные дни. Неважно, бронируете ли вы номер в таких отелях заранее или нет.

Но в некоторых брендах и сетевых отелях организованы специальные пакеты скидок.

Например, при бронировании на 6 ночей - одна ночь в подарок. Можно получить предложение по более низкой цене и от обычных отелей при предварительном бронировании. Другой вопрос - найти номера в нормальных отелях. Трудно найти хороший номер в хорошем отеле в пик сезона. Так что бронируйте отель заранее.

AviaTravel

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