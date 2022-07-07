В Таиланде отельеров призвали «не сдаваться» и не делать скидок туристам

Вице-премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул призвал тайских отельеров воздержаться от предоставления больших скидок для привлечения туристов и вместо этого сосредоточиться на повышении ценности страны как туристического направления премиум-класса. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном развитию туризма, его слова передает The Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, государство не может позволить туристам посещать королевство и "говорить, что это дешево". Чарнвиракул считает, что путешественников должно привлекать качество тайских курортов и эксклюзивность предложений для отдыха.

"Не сдавайтесь. Продавайте премиум. ​​Чем дороже, тем больше клиентов. Иначе бы Louis Vuitton не делали рекордные продажи", - сравнил подход модной корпорации с изменениями в тайской туриндустрии вице-премьер.