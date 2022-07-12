На популярном курорте Турции почти закончились места для туристов

В Анталье зафиксирована крайне высокая загрузка отелей - места в большинстве объектов размещения почти закончились до конца июля.

Об этом пишет портал TourDom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам турагентов, практически все гостиницы турецкого курорта "встали на стоп" и недоступны для бронирования до конца июля. При этом в наиболее популярных отелях все продано вплоть до сентября.

Отмечается, что высокая загрузка объектов размещения обусловлена не только ростом спроса российских туристов на поездки в Турцию, но и увеличением бронирований со стороны местных жителей, выезжающих на отдых в период Курбан-байрама.

"Кроме того, мы (сотрудники туриндустрии - прим. "Ленты.ру") перебронировали на Турцию клиентов с Доминиканы, Кубы, с других туров, которые не состоялись в марте, апреле в связи с санкциями. Поэтому турпоток реально большой", - добавила турагент Наталья Котельникова.

Среди оставшихся доступных для туристов вариантов - пятизвездочные отели Sherwood Suites Resort и Grand Park Lara. Приобрести недельный тур с проживанием в данных гостиницах с 29 июля можно за 4950 и 5441 AZN на двоих соответственно. Дороже обойдется семидневный отдых в гостиницах Delphin Diva Premiere - от 5965 AZN на двоих - и в Limak Lara - от 6285 AZN.