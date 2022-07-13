"Заводи машину, едем в Набрань!" Сколько сегодня нужно заплатить за отдых в этой зоне?

Интересно, сколько среди наших читателей тех, чье детство пришлось на "лихие" 90-е, а подростками они проводили все лето в Набрани? Ностальгические чувства, застрявшие вместе с этим липким, сладким кусочком в вашей душе, в эти теплые июльские дни перенесут вас на север, во времена, когда жизнь только начиналась...

Эта ностальгия не только из-за реликтовых лесов, выплескивающихся в Каспийское море, и бесподобного шашлыка из осетрины. Набрань 2000-х была для нас Европой, предвестником свободы. Как-то получилось, что маленький поселок последние два месяца лета вмещал огромное количество людей. Вы только представьте...

"Все включено"? - нет, не слышали такого

Комната в доме постройки начала 1900-х... Отсутствие условий на территории, отсутствие санузла (а зачем он нужен-то, и так в море купаемся)... Очередь перед домом агронома и вкуснейшие фрукты и овощи, выращенные и продаваемые им... Переполненные фруктами и ягодами, орешками и т.д. все окрестные сады... Море ранним утром, прохладный лес в разгар полудня, ледяные родники, активные и настольные игры до "икоты"... Хождение по гостям ... Незрелая алыча в глубине леса... Ловля рыбы и раков в речке сподручными инструментами...

"Дефиле" с новыми шапками и резиновыми тапочками в деревне, особенно на бывшей улице Ленина. Не будем врать, на этой улице когда-то жила самая модная молодежь... Работники почты, сельская школа, покрашенная в синий, а временами в зеленый цвет, отдыхающие, которые наблюдая солдаты срочной службы в размещенной неподалеку воинской части, ворчали "разве они туту СЛУЖАТ"? ... Дядя Захар, который найдет тебе билет на любой автобус... Полки хлеба... Каждые выходные ресторанные концерты ярких звезд шоу-бизнеса, и мы, наблюдающие за этими выступлениями через забор... Свадьбы местных жителей... Первый аквапарк... Ванны с термальной водой Истису в Мухтадыре для лечения (а скорее, одна из форм развлечения)... Двухчасовая прогулка до базы отдыха "Хазар" за ежевикой вдоль берега в ветреную, т.е. неморскую погоду... А тот желтый песок... Тот желтый песок был не в море, а над отелем Кавказ, на улице, спускающейся из поселка к морю. Боже мой, когда ноги дотрагивались до этого песка, то приходило такое умиротворение, облегчение, это было так приятно и нежно.

Но сегодня речь пойдет о Набрани нынешнего времени. Мы уже выросли, побывали на многих зарубежных курортах, и можем сравнить. Хотя ностальгия и зовет нас на места нашего детства, к сожалению, там ее заменяет чувство разочарования.

Немного истории

Набрань - бывшая рыбацкая деревня, основанная в начале 20 века по царскому указу для ловли осетровых рыб к царскому столу. Большинство рабочих были русской национальности, поэтому и назывался Набранный, что означает "набранный" - собранный. Рыбацкая артель просуществовала до 60-70-х годов прошлого века. Вдоль берега, у самой опушки леса, была даже построена узкоколейка для быстрой доставки рыбы. По этой дороге шел локомотив с открытыми, но крытыми вагонами. Говорят, что остатки паровоза со старыми вагонами и рельсами еще можно было найти в 80-х годах, под зарослями кустов ежевики и травы.

Реальность

Если Набрань воспринималась как прекрасное сочетание моря и леса, то сейчас такого не встретишь. Нет, к счастью, лес с вековыми деревьями остался нетронутым. Но море встретит вас мутной волной и замусоренным берегом. Пластиковые бутылки, пивные банки и грязные подгузники пахнут цивилизацией, покидающей это место. Весь лесной массив же, в "лучших" традициях нашего времени, спрятан за высоченными заборами, поделенным на частные угодья уродливыми, ржавыми щитами или же белокаменными "крепостными" стенами. Больше нельзя пройти через новый лес вдоль моря. Местные жители объясняют мутно-бурый цвет моря во время волн подъемом уровня Каспия. Вероятно, это привело к размыву почвенного слоя, на котором раньше росли тростниковые заросли (как будто прямой сброс сточных вод с сотен объектов вдоль побережья в море тут ни при чем).

Даже деревня уже не та. Большая часть местного населения продала свои дома и оставила на их месте пустующие виллы. Дискотеки закрываются в 12 часов, и количество людей, которые приходят крайне мало.

В связи с уникальной природой Набрани и развитием нашей экономики в направлении туризма, можно было бы подумать, что это место должно было стать хотя бы Белеком Азербайджана, а Губа-Хачмазская зона - туристическим хабом.

Но что мы наблюдаем: во всем поселке нет ни одной аптеки, заправки, больницы, пожарной части и т.д. отсутствие железнодорожных станций делает эту деревню еще более отсталой, чем превращает ее в туристическое направление.

Нотка позитива

Если вы окажетесь этим летом в Набрани, наш единственный совет - отправиться в тамошние курортные отели. Потому что на территориях этих баз отдыха еще можно увидеть упомянутые выше реликтовые леса из сосны и кедра. Если повезет, встретите территории с чистыми реками, без бытовых отходов. Правда, район Набрани опережал советские времена по количеству гостевых домов и пансионатов, но сегодня мы поговорим о тех, которые соответствуют мировым стандартам. Представляем ТОП-5. Обратите внимание, что это оценка, основанная на нашем личном опыте человека, который любит путешествовать.

River İnn

Мы бы сказали, что это относительно безупречный курортный отель в Набрани. По 5-бальной системе: Площадь - 5; комната и коттедж - 5; питание - 5; обслуживание - 5, развлечения - 4.

Это семейный центр, для тех, кто любит ночную жизнь, после окончания анимации в 12:00 делать нечего, развлечения в центре далеко, аквапарка нет.

Цены: Стандартный номер (цена на двоих) - 149 AZN (выходные 189 AZN), коттедж (на 4 человека) - 269 AZN (выходные 349 AZN) *(включая 2-х разовое питание).

Vogue Hotel

Территория - 5; комната - 3, коттедж - 5; питание - 3 (включает только завтраки, причем однотипные); обслуживание - 5; развлечения - 3 (семейный центр, после закрытия бассейна в 20:00 скучно, аквапарка нет).

Цены рассчитаны на двух человек: Стандартный номер - 149 AZN (выходные 189 AZN), коттедж - 269 AZN (выходные 349 AZN) *(включая 2-х разовое питание).

El Faro

Территория - 4; номер, коттедж - 5, питание - 4; обслуживание - 4, развлечения - 5.

Цены (на человека): Стандартный номер - 80 AZN, коттедж - 90 AZN*(включая 3-х разовое питание).

Oberlux

Территория - 3; комната, коттедж - 3; еда - 3, развлечения - 3.

Цены (на человека): 45 AZN *(только завтрак включен).

Atlant

Территория - 3; номер, коттедж - 2, питание - 3, развлечения - 5.

Цена на 1 человека: Стандартный номер - 65 AZN (выходные 75 AZN) * (включая 3-х разовое питание), коттедж - 160 AZN (без питания) (выходные 208 AZN), 390 AZN включая 2-х разовое питание (выходные 450 AZN).

P.S. Одна из самых позитивных новостей заключается в том, что дорога в Набрань вроде бы ремонтируется и вскоре мы уже избавимся от испытания "американскими горками" на пути к вышеназванным отелям.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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