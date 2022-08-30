Азербайджан может войти в Топ-10 наиболее посещаемых россиянами стран

Азербайджан может войти в Топ-10 наиболее посещаемых туристами из России стран.

Об этом сказал во вторник торговый представитель РФ в Баку Руслан Мирсаяпов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, по объёму туристических поездок в Россию Азербайджан находится на 14-м месте.

"Уверен, что совместными усилиями мы добьёмся вхождения Азербайджана минимум в десятку государств по посещению туристами из России", - добавил Мирсаяпов.