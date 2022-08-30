https://news.day.az/tourism/1491293.html Азербайджан может войти в Топ-10 наиболее посещаемых россиянами стран
Азербайджан может войти в Топ-10 наиболее посещаемых россиянами стран
Азербайджан может войти в Топ-10 наиболее посещаемых туристами из России стран.
Об этом сказал во вторник торговый представитель РФ в Баку Руслан Мирсаяпов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, по объёму туристических поездок в Россию Азербайджан находится на 14-м месте.
"Уверен, что совместными усилиями мы добьёмся вхождения Азербайджана минимум в десятку государств по посещению туристами из России", - добавил Мирсаяпов.
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