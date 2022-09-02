Экипажи российских самолетов вооружат наручниками и ремнями

Наручниками и ремнями для нейтрализации дебоширов вооружат экипажи российских самолетов, сообщает Telegram-канал правового информирования московской межрегиональной транспортной прокуратуры "Правовой навигатор". Постановление правительства России вступило в силу с 1 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Так, члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности авиационного предприятия должны иметь при себе пластиковые наручники и нейлоновые ремни для использования в качестве средств связывания. При этом о дебошире на борту сотрудники обязаны сразу же сообщить командиру воздушного судна, а с его разрешения воспользоваться спецсредствами", - говорится в сообщении.

Речь идет о ситуациях, в которых не удается успокоить дебошира, но его действия создают угрозу безопасности полета либо жизни или здоровью пассажиров - даже в случаях словесных угроз, брани или оскорблений, уточняет ведомство.

При этом пилотам, штурманам и бортмеханикам запрещено покидать кабину самолета, чтобы помочь справиться с дебоширом. Эта задача лежит исключительно на бортпроводниках и сотрудниках авиационной безопасности.