Толпы туристов окружили древний храм в ожидании солнечного феномена

Толпа туристов собралась в историческом парке Пханом Рунг в провинции Исаан в Бурираме в Таиланде, чтобы понаблюдать за солнечным феноменом, который происходит всего четыре раза в год, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По уточненной информации тайских СМИ, редкое явление заключается в том, что через 15 дверей, открытых настежь, в определенный час на несколько секунд появляется солнце. В ожидании именно этого завораживающего взгляд природного явления собираются многочисленные туристы.

Храм Фаном Рунг расположен на горе Фаном Рунг в подрайоне Тапек, район Чалоемпракиат провинции Бурирам. Храм, построенный в XV-XVIII веках, выполнен из розового песчаника в древнем кхмерском архитектурном стиле. Название храма также произошло от кхмерского языка, что означает "великая гора".

Солнечный феномен придал исторической достопримечательности еще большую привлекательность. Известно, что за явлением солнца можно наблюдать через дверь храма четыре раза в год. Из года в год даты могут сдвигаться, но в целом придерживаются следующих временных ориентиров:

1. Закат с 5 на 7 марта

2. Восход солнца с 3 по 5 апреля

3. Восход солнца с 8 по 10 сентября

4. Закат с 5 на 7 октября

8 сентября 2022 года был первый день третьего солнечного явления в этом году. В минувший четверг утром в историческом парке собралось много туристов, чтобы сделать свой лучший снимок восхода солнца через 15 дверей. Желающие собрались на месте с 5:50 утра ради нескольких секунд. Согласно отчету, в этот раз свет от солнца был не таким ясным, как ожидали туристы, потому что утром было довольно облачно.

Один путешественник сообщил СМИ, что ему понравилось наблюдать восход солнца в храме. Там стоило побывать, даже если явление едва уловимое и облака помешали четкому кадру, заявил он. Впрочем, у туристов осталось еще два дня, чтобы увидеть культовый восход солнца в храме. Ожидается, что явление повторится 9 и 10 сентября.

У путешественников есть еще один повод посетить историческое место в Таиланде. В это время там проводится ежегодный фестиваль Phanom Rung 2022. Всех гостей ждут парад, религиозная церемония, представление и уличная еда.